«Идут ожесточенные бои». В Нацгвардии опровергли фейк оккупантов об окружении украинских военных в Лисичанске 2 июля, 14:56 За Лисичанск продолжаются ожесточенные бои, город не окружен (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Возле Лисичанска Луганской области идут ожесточенные бои, город не окружен войсками РФ.

Об этом сообщил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире национального телемарафона.

«Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск», — сказал он.

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Музычук добавил, что в последние дни самая сложная ситуация на Лисичанском, Бахмутском направлениях и в Харьковской области.

«Целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — резюмировал он.

Днем в субботу, 2 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил российским пропагандистам, что оккупанты окружили украинских военных в Лисичанске. Это не соответствует действительности.

Оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.

Войска РФ уничтожают город из всего возможного оружия, а ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии в этом регионе.

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