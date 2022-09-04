В Запорожской области оккупанты устроили штаб на первом этаже школы — сводка 4 сентября, 20:35 Защитники Украины ведут огонь на фронте (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 4 сентября, на 193-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область, удержать захваченный районы в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, улучшить логистику и тактическое положение, ищут слабые места в обороне Украины. Угроза массированных ракетных и авиаударов по Украине сохраняется;

вражеская авиация ведет бои с целью поддержать действия наземных группировок, интенсивнее всего — на Южнобугском и Донецком направлениях;

в течение суток страна-террорист нанесла 14 ракетных и более 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в Украине, повредила гражданскую инфраструктуру в районах Харькова, Николаева, Вознесенска, Очакова, Сухого Ставка;

по военным и гражданским объектам в Украине, повредила гражданскую инфраструктуру в районах Харькова, Николаева, Вознесенска, Очакова, Сухого Ставка; у оккупантов проблемы с восполнением потерь. В исправительной колонии № 124 в Донецке ЧВК Вагнер пытается вербовать в свои ряды осужденных;

в районе Херсона военные из 127-го полка 1-го армейского корпуса, недовольные отсутствием обеспечения, подняли бунт и отказались участвовать в боях . Часть оккупантов забрали представители российской контрразведки, их судьба неизвестна;

. Часть оккупантов забрали представители российской контрразведки, их судьба неизвестна; на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, на остальных направлениях оккупанты продолжают обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, используя танки, боевые машины, минометы, ствольную и реактивную артиллерию. Только на Северском направлении обстрелам подверглись 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей;

оккупанты могут задействовать диверсионно-разведывательные группы в приграничных районах Украины;

защитники Украины удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться, продолжают уничтожать вражеские пункты управления, районы сосредоточения военной техники и личного состава. Они отбили вражеские атаки в районах Краснополья, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Зайцево, Кодемы, Соледара и Первомайского;

в районах Краснополья, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Зайцево, Кодемы, Соледара и Первомайского; за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по скоплениям живой силы, боевой и специальной техники, а также военным объектам;

по скоплениям живой силы, боевой и специальной техники, а также военным объектам; российские оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита. Так, в школе Орлянского Запорожской области на первом этаже живут около 70 военных страны-террориста, на втором — учатся дети, а на территории школы стоит российская военная техника. В то же время, несмотря на старания оккупантов и коллаборантов, значительная часть учебных заведений не приступила к работе в офлайн-режиме.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-террорист Россия потеряла около 49 500 своих военных, 2049 танков, 156 средств ПВО, 236 самолетов, 206 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.

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