Сводка Генштаба. Оккупанты закрепляются в Лимане, на северодонецком направлении понесли потери и отошли 28 мая, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле Марьинки Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в Лимане Донецкой области. Вражеские самолеты штурмовой авиации нанесли три удара в районе села Диброва.



Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 28 мая.

На славянском направлении группировка войск РФ принимает меры, чтобы восстановить наступление на отдельных направлениях. Враг продолжает перебрасывать через железную дорогу вооружение, военную технику и другие материальные средства с территории России в район Купянска Харьковской области.

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Беспилотные авиакомплексы обстреляли украинские позиции в районах Новой Дмитровки, Большой Камышевахи и Довгенького. При поддержке артиллерии враг пытался наступать в районе населенного пункта Пасека, но безуспешно. Оккупанты отошли.

На донецком направлении РФ ведет активные боевые действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, кураховском и авдеевском направлениях. Основная цель — окружение войск ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка и выход на административную границу Луганской области.



На северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении Боровского, используя артиллерию. Однако понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. На бахмутском — безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах Камышевахи и Новолуганского. Продолжаются боевые действия.

На авдеевском направлении российские военные наносили интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации ударили по районам Авдеевка, Веселого и Каменки. На кураховском, новопавловском и запорожском направлениях РФ вела контрбатарейную борьбу.

На волынском и полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Вооруженные силы Беларуси усилили группировку войсками МВД. Также в Беларуси до 31 августа 2022 ввели временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.

На северском направлении россияне удерживают войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

Сегодня РФ четыре раза обстреливала из минометов позиции украинской пограничной службы в районах населенных пунктов Середина-Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевска.

Самолет оперативно-тактической авиации из Курской области обстрелял ракетами гражданский промышленный объект в Сумской области. Войска РФ вели разведку беспилотниками в Черниговской и Сумской областях.

На харьковском и южнобужском направлениях вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций. Также на харьковском идет инженерное оборудование позиций в районе Казачьей Лопани.

В акватории Черного моря в готовности находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

В результате наступления Сил обороны оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах возле Андреевки, Лозового и Белогорки в Херсонской области. Боевые действия продолжаются.



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