Школы, больницы, жилые кварталы. За 24 дня войны РФ совершила 1403 авианалета и нанесла 291 ракетный удар по Украине — Генштаб

19 марта, 16:07
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Последствия атаки оккупантов РФ на дом в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Последствия атаки оккупантов РФ на дом в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска нанесли 291 ракетный удар, применили 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования и провели 1403 авиационных налета.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Основными наземными целями оккупантов РФ стали украинские города и села, а именно:

  • объекты производственной инфраструктуры;
  • школы;
  • больницы;
  • национальные исторические и религиозные святыни;
  • густонаселенные жилые кварталы.
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Сейчас захватчики развернули тыловой район группировки войск Восточного военного округа к северо-западу от Чернобыля. Оккупанты продолжают частичную блокировку Чернигова и пытаются подготовиться к наступлению в направлении от Сум на Тростянец, Ахтырку, Полтаву. Основные усилия на Луганском направлении войска РФ сосредоточивают на попытках захватить Северодонецк, Рубежное и Попасную.

Также оккупанты не оставляют попыток захватить Угледар, Мариуполь и планируют наступательные действия на Киев, пытаясь осуществить перегруппировку боевых подразделений.

19 марта — 24-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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