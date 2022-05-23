С начала войны оккупанты выпустили по Украине 2275 ракет и нанесли более 3000 авиаударов — Зеленский

23 мая, 23:27
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 2000 ракет и совершили 3000 авиаударов.

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«Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1 474 ракетных удара, применив 2 275 разных ракет. В большинстве случаев по гражданским объектам. За неполные 3 месяца было уже больше 3 тыс. авиаударов с российских самолетов и вертолетов. Какая еще страна придумывала такой масштаб ударов?», — заявил Зеленский.

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Президент отметил, что партнеры Украины понимают, что борьба с российскими оккупантами «это защита совместных ценностей всех стран свободного мира и общей свободы».

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«А если так, то мы в праве рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием. Каждые мои международные переговоры, каждое обращение к парламентам стран или других иностранных аудиторий обязательно касаются этой тематики. Я благодарен всем партнерам, которые помогают, дают нам необходимое оружие и боеприпасы, чтобы преодолевать преимущество России в количестве техники и оружия», — заявил глава государства.

https://www.youtube.com/embed/KF3w_2uKyHQ

Ранее Зеленский подчеркнул, что соотношение техники на Донбассе 1:20 в пользу армии РФ. Это делает потребность Вооруженных сил Украины в западных образцах вооружения крайне высокой.

https://www.youtube.com/watch?v=DUYw4TJbfTI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиаудар Война в Украине Владимир Зеленский Авиаудары Война России против Украины Российский авиаудар

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