Бахмутская группировка окупантов может оказаться в кольце — украинский военный

11 мая, 18:17
NV Премиум
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Украинские военные стреляют из гаубицы Д-30 недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные стреляют из гаубицы Д-30 недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Radio NV рассказал о возможности того, что бахмутская группировка российских окупантов попадет в окружение.

Сазонов отметил в эфире Radio NV, что в самом Бахмуте, «где настоящий ад», украинские военные жестко удерживают позиции.

"И враг почти не может продвинуться, хотя и фосфор уже использовали, Бахмут ровняют с землей", - добавил он.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Окружение Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины радио NV

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