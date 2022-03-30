Оккупанты устроили провокацию в Сумской области: взорвали свой БТР и сожгли украинский пункт пропуска

30 марта, 03:01
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Уничтоженная техника оккупантов в Запорожской области (Фото:Telegram/Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев)

Уничтоженная техника оккупантов в Запорожской области (Фото:Telegram/Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев)

29 марта российские военные устроили провокацию в Сумской области, сообщил председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий.

"Произошла провокация в пункте пропуска Рыжевка Сумской области. Там орки установили свой БТР на границе и сами его взорвали", - сказал Живицкий в видеообращении.

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Он добавил, что для российских СМИ это представили как уничтожение российского БТР военными Вооруженных сил Украины.

"Якобы, чтобы отомстить украинцам, они сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками", - сообщил Живицкий.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Граница Сумская область Война России против Украины

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