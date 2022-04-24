В Херсонской области танки оккупантов с украинскими флагами обстреливают захваченные населенные пункты — Оперативное командование Юг 24 апреля, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты устраивают провокации для дискредитации ВСУ (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)

Российские оккупанты устраивают провокации в Херсонской области, чтобы дискредитировать украинских военных.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, танки оккупантов с украинскими флагами выехали на окраину поселка Грозовое и направились в сторону поселка Молодецкое.

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«Враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А потом из тех же танков производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области», — отметили там.

В оперативном командовании подчеркнули, что украинские военные не обстреливают гражданские объекты и население. Они также не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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