Оккупанты запугивают жителей захваченных территорий Запорожской области на фоне успехов движения сопротивления — Генштаб ВСУ

17 сентября, 08:16
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Оккупанты усиливают террор на захваченных территориях Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты усиливают террор на захваченных территориях Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усилили террор на захваченных территориях Запорожской области, они угрожают жителям за оказание помощи движениюсопротивления.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, оккупационные власти региона заявили об усилении «санкций» в отношении патриотически настроенных украинских граждан.

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«Ощущая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом к самопровозглашенным „лднр“, где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь», — отметили в ведомстве.

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Там также рассказали о ситуации на южном направлении.

Так, на Запорожском направлении за минувшие сутки войска РФ не проводили активных действий.

На Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Огневое влияние испытали более 26 населенных пунктов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xXQQoAJfqPHHHXzvPLWFcFaYdmzPSsYnDeLLGfPt2tjd4XnB3RYA8m8Gy4A8KcoTl

На захваченных оккупантами территориях запорожской области действуют украинские партизаны.

Накануне во временно подконтрольном РФ Бердянске (Запорожская область) был убит заместитель председателя оккупационной администрации Олег Бойко. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, убита также жена Бойко Людмила, которая руководила подготовкой к псевдореферендуму о «присоединении» к РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=ch3neI7f1Wk

В ночь на 16 сентября в оккупированном Мелитополе заметили черный густой дым над аэродромом, где находится российская база.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Украинские партизаны Война России против Украины Генштаб ВСУ

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