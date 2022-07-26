Оккупанты сжигают населенные пункты, чтобы закрепиться в Луганской области — Гайдай

26 июля, 09:00
Оккупанты уничтожают населенные пункты на админгранице Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты уничтожают населенные пункты на админгранице Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ сжигают населенные пункты, чтобы закрепиться в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Чтобы закрепиться на Луганщине, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину. Вчера россияне выпустили четыре ракеты, организовали два массивных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы там, где им удалось несколько приблизиться», — отметил он.

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Гайдай добавил, что оккупанты уничтожают и крупные города, и маленькие населенные пункты.

«Что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Русской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра», — подчеркнул глава ОВА.

https://www.youtube.com/watch?v=apWICFDkYjU

Он также рассказал, что за минувшие сутки украинские военные отбили четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются до сих пор.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

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3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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