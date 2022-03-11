Оккупанты не смогли прорваться в Чернигов, сосредотачиваются на захвате Мариуполя и Северодонецка — Генштаб ВСУ

11 марта, 00:52
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Война в Украине длится 15-й день (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Война в Украине длится 15-й день (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные не дали российским оккупантам прорвать оборону Чернигова. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

«В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ», — говорится в сообщении.

На Полесском направлении россияне пытаются прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузовая, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

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«На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов», - рассказали в Генштабе.

На Южнобузском направлении оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.

«Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери», — добавили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269530245360061

11 марта начался 16-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбардировать и обстреливать украинские города, в частности жилые кварталы, хотя несут серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Мариуполь Генштаб Чернигов Харьков Северодонецк Война России против Украины

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