Оккупанты применили в Сумской области беспилотники, сбросив самодельные бомбы

2 июня, 00:09
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Самодельные бомбы, которые оккупанты сбросили с беспилотников (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Самодельные бомбы, которые оккупанты сбросили с беспилотников (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты применили беспилотники, сбросив самодельные бомбы.

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«Сегодня на территорию Краснопольской громады вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства! На фото можно видеть, как они выглядят: детонатор, пластид и куча шаров для пневматического оружия. Сверху — оперение от воланчика. Достоверный радиус поражения 30−50 метров», — сообщил Живицкий.

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Днем в среду, 1 июня, Россия также нанесла ракетный удар с самолета по Шосткинскому району Сумской области. Предварительно было выпущено 6 ракет.

https://www.youtube.com/watch?v=A8hnxFf2q2E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беспилотник Беспилотники Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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