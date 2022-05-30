Оккупанты разрушили современный велокомплекс в Лимане — глава Донецкой ОВА 30 мая, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный оккупантами велокомплекс строили больше года (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты разрушили современный велокомплекс с трассой BMX в Лимане Донецкой области.

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Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.

«Велокомплекс со специализированной трассой BMX был единственным в своем роде по всей Украине. Мы его строили больше года в рамках президентской программы Большое строительство и открыли в сентябре прошлого года. Теперь этот комплекс стал еще одной „военной целью“ русской армии», — отметил он.

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По словам Кириленко, разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

В пятиэтажном общежитии с тренажерным залом с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша.

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 мая — 96-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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