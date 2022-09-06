Оккупанты размещают технику и личный состав в детских садах и храмах УПЦ МП — Генштаб ВСУ

6 сентября, 08:31
Поделиться:
Оккупанты продолжают нарушать правила войны (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты продолжают нарушать правила войны (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ продолжают нарушать правила войны, размещая военную технику и личный состав в детских садах и храмах.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, российские оккупанты разместились на территории детских садов в Верхнем Рогачике, а также в храмах УПЦ Московского патриархата в Красном Маяке Херсонской области.

Видео дня

Войска РФ также используют Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mei2fmaRdn2sD1eKjsRrR2z38Qj5YvHKaC7xbESbfc5pprmToX8DyB44D8ew3NvGl

В середине августа советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что оккупанты размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры. Речь идет о Каховской ГЭС и Каховском магистральном канале.

Военные РФ также остаются на Запорожской АЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков также расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

https://www.youtube.com/watch?v=vsBr6nVmQBA&t=1329s

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

Читайте также:
Не только Херсонская область. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях — Зеленский

В Силах обороны ВСУ также уточнили, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет не только на юге, но и на других направлениях.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X