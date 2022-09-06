Оккупанты размещают технику и личный состав в детских садах и храмах УПЦ МП — Генштаб ВСУ 6 сентября, 08:31 Оккупанты продолжают нарушать правила войны (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ продолжают нарушать правила войны, размещая военную технику и личный состав в детских садах и храмах.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, российские оккупанты разместились на территории детских садов в Верхнем Рогачике, а также в храмах УПЦ Московского патриархата в Красном Маяке Херсонской области.

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Войска РФ также используют Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

В середине августа советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что оккупанты размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры. Речь идет о Каховской ГЭС и Каховском магистральном канале.

Военные РФ также остаются на Запорожской АЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков также расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

В Силах обороны ВСУ также уточнили, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет не только на юге, но и на других направлениях.

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