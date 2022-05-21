Оккупанты разблокировали эвакуационную колонну вблизи Васильевки Запорожской области 21 мая, 02:17 Цей матеріал також доступний українською Очередь из автомобилей, которые хотят покинуть оккупированные территории (Фото:Кадр из видео Kava022224/Twitter)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что оккупанты разблокировали эвакуационную колонну в районе Васильевки Запорожской области.



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«В районе Васильевки после длительной блокировки проезда авто наконец-то разрешили движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины», — сообщил Орлов.

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Он отметил, что уже более 100 автомобилей смогли начать движение в сторону территорий, которые контролирует Украина.

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