Оккупанты разблокировали эвакуационную колонну вблизи Васильевки Запорожской области
Очередь из автомобилей, которые хотят покинуть оккупированные территории (Фото:Кадр из видео Kava022224/Twitter)
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что оккупанты разблокировали эвакуационную колонну в районе Васильевки Запорожской области.
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«В районе Васильевки после длительной блокировки проезда авто наконец-то разрешили движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины», — сообщил Орлов.
Он отметил, что уже более 100 автомобилей смогли начать движение в сторону территорий, которые контролирует Украина.
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