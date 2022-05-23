Бои в Луганской области: оккупанты бросили все силы на захват Северодонецка, начался штурм Тошковки — глава ОВА 23 мая, 09:04 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке разрушены тысячи домов (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты бросили все силы на захват Северодонецка.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, войска РФ также начали штурм Тошковки, сейчас идут бои.

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«Рашисты не оставляют попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Все силы орки бросили на захват Северодонецка. Вечером россияне хотели подойти поближе к городу через села Пурдовка и Александровка, шли бои. Безуспешно для орков. Ночью росармия начала штурмовать Тошковку. Бой продолжается до сих пор», — написал он в своем Facebook.

Всего за сутки оккупанты разрушили около 70 жилых домов в области — пострадали здания в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, а также в Горской и Попаснянской громадах.

В Лисичанске погибла женщина, в ее дом залетел вражеский снаряд.

Северодонецк круглосуточно страдает от вражеских обстрелов, оккупанты атаковали территорию рынка, есть раненый.

Также Гайдай сообщил, что в детской больнице Днепра скончалась 12-летняя девочка, получившая минно-взрывные травмы во время обстрела Приволья 7 мая. Она с бабушкой и своими братьями и сестрами выбивали ковер на улице, когда начался вражеский обстрел, два подростка погибли на месте. 22 мая сердце девочки не выдержало.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области, наступая на Лисичанск и Северодонецк. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составляла около 30%.



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