Оккупанты пытаются окружить Северодонецк, город штурмуют по нескольким направлениям — глава военной администрации 6 мая, 12:46 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке почти не осталось уцелевших домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк Луганской области, обстановка сложная.

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Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

«Город почти окружен войсками РФ и „ЛНР“, и пытаются штурмовать город по нескольким направлениям», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Стрюк добавил, что противник пытается штурмовать Северодонецк через села, которые прилегают к городу.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.



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