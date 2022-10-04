На блокпосту в районе Васильевки оккупанты пытаются обустроить «госграницу» — глава Запорожской ОВА 4 октября, 16:34 Васильевка — единственный населенный пункт, через который можно проехать на оккупированные территории и обратно (Фото:061.ua)

Российские оккупанты пытаются обустроить «госграницу» на блокпосту в районе населенного пункта Васильевка, через который можно было попасть на захваченные территории Украины и обратно.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона.

«В Васильевке пытаются обустроить „государственную границу“, как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они придумали. Не пускают мужчин призывного возраста», — отметил он.

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Старух добавил, что транзит с оккупированной территории прекращен с обеих сторон.

«Оккупанты пытаются построить „границу“, как в свое время в Крыму и на Донбассе», — уточнил глава ОВА.

Он также рассказал, что за минувшие сутки с захваченных территорий через Васильевку смогли проехать только 43 человека, из них 11 детей. В то же время, на прошлой неделе блокпост ежедневно пересекали до 2000 человек.

8 сентября в районе блокпоста российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области раздался взрыв.

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.