Оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю — Генштаб ВСУ 19 марта, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Порт в Мариуполе (Фото:ГП Мариупольский морской торговый порт / Facebook)

18 марта оккупанты нанесли в Украине четыре ракетных удара, в ходе которых выпустили 14 ракет, а также совершили более 40 авиационных налетов.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с применением как высокоточного оружия, так и бомбардировок боеприпасами неизбирательного действия. Захватчики уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы с целью устрашения мирного населения Украины и склонения нашего государства к переговорам на условиях врага», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что главные задачи врага по разгрому ВСУ, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

«Отчасти оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны», — сообщили в Генштабе.

На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активные наступательные действия оккупанты не предпринимают, однако не оставляют попыток возобновления продвижения в сторону Киева и ведут воздушную разведку с применением беспилотников.

На Северском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города. На Слобожанском направлении продолжаются попытки блокировать Сумы и Харьков, а также попытки возобновить наступление в Покровске. Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории РФ двух подразделений из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.

«На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировки Северодонецка. В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окрестностях города, делает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная. На Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя», — добавили в Генштабе.

19 марта — 24-й день полномасштабной войны России против Украины. РФ не прекращает обстрелы мирных жителей, а переговоры о прекращении боевых действий пока не имеют существенных результатов.

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