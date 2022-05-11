«Применяют электрический ток». Российские оккупанты пытают взятых в плен мирных украинцев — Денисова 11 мая, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты берут гражданских в плен (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты пытают взятых в плен мирных украинцев.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешки в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока», — отметила она.

Видео дня

Денисова также опубликовала видео, на котором украинец по давлением говорит, что якобы принимал участие «в мародерстве российских десантников» и готов «искупить это кровью».

Денисова заявила, что видео является очередным доказательством военных преступлений России — пыток и убийств, которые совершают оккупанты.

«Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине», — резюмировала омбудсмен.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 мая — 77-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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