Российские оккупанты пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области — оперативное командование Юг

15 апреля, 15:26
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Украинские военные отбили атаку оккупантов (Фото:Alkis Konstantinidis/Reuters)

Украинские военные отбили атаку оккупантов (Фото:Alkis Konstantinidis/Reuters)

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В ночь на 15 апреля российские оккупанты пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, эта атака была успешно отбита украинскими военными.

Также противник пытался провести разведку позиций ВСУ в Херсонской области. Эта разведывательная группа была уничтожена.

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«Общие потери врага только за эту ночь составили 22 рашиста и 3 единицы техники», — добавили там.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 15 апреля — 51-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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