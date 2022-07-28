Оккупанты переоделись в форму ВСУ при штурме под Песками — Генштаб

28 июля, 19:33
Защитники Украины в Харьковской области, 21 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины в Харьковской области, 21 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 28 июля, на 155-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • оккупанты использовали зенитные ракетные комплекс для ударов по Черниговской области с территории Беларуси;
  • на Харьковском направлении россияне продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Лебяжье, Коробочкино, Мосьпаново и Чепель;
  • оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и поселку Кочеток, использовали авиацию возле Русских Тишков;
  • на Славянском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Пришиба, Гусаревки, Залимана, Петровского, Карнауховки, Курульки, Долины, Адамовки; безуспешно пытался провести разведку боем и понес потери возле Бражковки;
  • на Краматорском направлении оккупанты не вели активного наступления, обстреливали районы Славянска, Райгородка, Стародубовки, Пискуновки, Кривой Луки, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского и Спорного из ствольной, реактивной артиллерии и танков, нанесли авиаудар возле Серебрянки;
  • на Бахмутском направлении армия страны-террориста обстреливала районы Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Травневого, Константиновки, Семигорья, Зайцевого, Торецка, Нелеповки и Нью-Йорка;
  • россияне нанесли авиаудары возле Яковлевки, Покровского и Веселой Долины. В районах Берестового и Нагорного — безуспешно пытались уточнить позиции защитников Украины;
  • оккупанты частично улучшили тактическое положение в направлениях Соледара и Вершины, безуспешно пытались провести штурм в направлениях Яковлевки, Бахмута и Семигорья, где отступили с потерями;
  • на Авдеевском направлении противник возобновил штурм в направлении Авдеевки и Песков при поддержке танков, ствольной и реактивной артиллерии, отступил;
  • россияне использовали форму ВСУ с белыми повязками на руках и ногах при штурме в районе Песков, чем нарушили обычаи войны;
  • также враг обстреливал позиции защитников Украины в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опытного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки, нанес авиаудар возле Авдеевки;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях не фиксируют активных действий оккупантов. Они обстреливали районы Марьинки, Катериновки, Новомихайловки, Павловки и еще 20 населенных пунктов, нанесли авиаудары возле Угледара и Каменского;
  • на Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и других населенных пунктов, оккупанты нанесли авиаудар возле Новопетровки;
  • в акватории Черного и Азовского морей страна-агрессор удерживает три носителя крылатых ракет Калибр;
  • российские оккупанты продолжают врать о якобы «военных подразделениях» в школах, больницах и церквях, пытаясь оправдать уничтожение гражданских объектов в Украине.
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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 40 230 своих военных, 1742 танка, 894 артиллерийские системы, 258 РСЗО, 222 самолета, 190 вертолета, 729 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

Редактор: Нина Григорская

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