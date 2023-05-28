Российские оккупанты пытались безуспешно наступать на трех направлениях: Генштаб ВСУ сообщил детали 28 мая, 08:17 Украинские военные отбили атаки войск РФ на трех направлениях (Фото:Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты пытались наступать на трех направлениях на востоке Украины, но не имели успеха.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в сводке о ситуации на фронте.

Там рассказали, что всего за сутки противник нанес три ракетных удара, в том числе применив С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Войска РФ пытались вести наступательные действия на купянском, бахмутском и авдеевком направлениях.

В Харьковской области враг нанес авиационный удар в районе Кисловки. На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил.

Оккупанты нанесли авиационный удар по Авдеевке, совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны Украины отразили 14 атак противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам также подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигоны республики Беларусь прибывают определенные подразделения вооруженных сил РФ для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну против Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области и обстреливал населенные пункты региона из минометов и артиллерии.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три — по его зенитно-ракетным комплексам.

Украинские защитники уничтожили три вражеских БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.