Россия проводит кадровые ротации в Росгвардии на фоне значительных потерь в Украине — разведка

21 июня, 16:42
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Бойцы Росгвардии несут потери в Украине (Фото:Росгвардия/Facebook)

Бойцы Росгвардии несут потери в Украине (Фото:Росгвардия/Facebook)

Российские оккупанты проводят кадровые ротации в Росгвардии на фоне значительных потерь в войне против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, генерал-лейтенант Сергей Власенко отстранен от должности начальника штаба — первого заместителя командующего северокавказским округом войск Росгвардии.

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Вместо него на эту должность назначен генерал-лейтенант Анатолий Маликов.

До этого Маликов занимал должность начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ федеральной службы войск Росгвардии.

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«Последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники», — пояснили в ГУР МО.

Несколько дней назад в британской разведке сообщили, что в течение последних недели у российских военных возникли значительные проблемы с моральным духом. Есть случаи, когда оккупанты целыми подразделениями отказываются от выполнения приказов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Росгвардия Война России против Украины российские потери

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