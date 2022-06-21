Россия проводит кадровые ротации в Росгвардии на фоне значительных потерь в Украине — разведка
Бойцы Росгвардии несут потери в Украине (Фото:Росгвардия/Facebook)
Российские оккупанты проводят кадровые ротации в Росгвардии на фоне значительных потерь в войне против Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, генерал-лейтенант Сергей Власенко отстранен от должности начальника штаба — первого заместителя командующего северокавказским округом войск Росгвардии.
Вместо него на эту должность назначен генерал-лейтенант Анатолий Маликов.
До этого Маликов занимал должность начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ федеральной службы войск Росгвардии.
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«Последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники», — пояснили в ГУР МО.
Несколько дней назад в британской разведке сообщили, что в течение последних недели у российских военных возникли значительные проблемы с моральным духом. Есть случаи, когда оккупанты целыми подразделениями отказываются от выполнения приказов.
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