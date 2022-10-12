Российские оккупанты применяют против ВСУ гранаты химического действия — Генштаб

12 октября, 12:34
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Ручные слезоточивые газовые гранаты К-51 несут вражеские беспилотники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Ручные слезоточивые газовые гранаты К-51 несут вражеские беспилотники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Войска РФ применяют против украинской армии ручные гранаты химического действия.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

«Используя беспилотные летательные аппараты противник пытается поразить наш личный состав и применяет ручные слезоточивые газовые гранаты К-51», — отметили там.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=jEbSbpQXusg&t=118s

В Генштабе уточнили, что подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотник. Он нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PYvw3Zrd6SfqSea16uzdtG7zXhaHDCtCnMtpqqj8iFbuAxttk8YLtVXzuKUVrKMAl

Это является нарушением правил и обычаев ведения войны.

В ночь на 12 октября глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Никополь, применив зажигательные боеприпасы.

В результате атаки три человека получили тяжелые ранения, среди них ребенок.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Химическое оружие Война России против Украины Генштаб ВСУ

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