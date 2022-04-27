Рассылают письма с угрозами. На захваченных территориях Запорожской области оккупанты разыскивают журналистов — Денисова 27 апреля, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разыскивают журналистов на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На захваченных территориях Запорожской области оккупанты разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству.

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Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, представителям СМИ рассылают письма с угрозами и подвергают DDOS-атакам новостные сайты.

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«В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов, похищают технику и берут представителей прессы в заложники», — добавила она.

Денисова рассказала, что 8 марта в Бердянске одновременно была похищена большая группа журналистов. Оккупанты выспрашивали у них имена других журналистов, чтобы внести их в свой список. Из базы данных местных органов власти российские военные получают адреса проживания работников СМИ.

По ее словам, редактор новостного сайта РИА Мелитополь Светлана Зализецкая уехала из Мелитополя под другим именем. После этого ее дом обыскали два российских солдата и гражданский. Они также взяли в заложники 75-летнего отца журналистки. Через два дня они согласились освободить его в обмен на контроль над сайтом, а саму Зализецкую продолжают преследовать по электронной почте и соцсетям.

Редактор газеты Наш город Токмак Виталий Голод 20 марта уехал в Киев, а через два дня после этого его дом обыскали войска РФ, изъяв документы и другие вещи.

«Устраивая охоту на украинских журналистов, оккупанты пытаются запугать их и заставить распространять кремлевскую пропаганду», — резюмировала Денисова.

16 апреля в Национальном союзе журналистов Украины сообщили о 20 журналистах, погибших с начала полномасштабного вторжения России.

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