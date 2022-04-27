Рассылают письма с угрозами. На захваченных территориях Запорожской области оккупанты разыскивают журналистов — Денисова

27 апреля, 16:50
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты разыскивают журналистов на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты разыскивают журналистов на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Поддержи НВ

На захваченных территориях Запорожской области оккупанты разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, представителям СМИ рассылают письма с угрозами и подвергают DDOS-атакам новостные сайты.

Видео дня

«В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов, похищают технику и берут представителей прессы в заложники», — добавила она.

Денисова рассказала, что 8 марта в Бердянске одновременно была похищена большая группа журналистов. Оккупанты выспрашивали у них имена других журналистов, чтобы внести их в свой список. Из базы данных местных органов власти российские военные получают адреса проживания работников СМИ.

Читайте также:
«Разрушения историй поражают». Журналисты мировых и украинских СМИ рассказали НВ о двух месяцах полномасштабной войны в Украине

По ее словам, редактор новостного сайта РИА Мелитополь Светлана Зализецкая уехала из Мелитополя под другим именем. После этого ее дом обыскали два российских солдата и гражданский. Они также взяли в заложники 75-летнего отца журналистки. Через два дня они согласились освободить его в обмен на контроль над сайтом, а саму Зализецкую продолжают преследовать по электронной почте и соцсетям.

Редактор газеты Наш город Токмак Виталий Голод 20 марта уехал в Киев, а через два дня после этого его дом обыскали войска РФ, изъяв документы и другие вещи.

«Устраивая охоту на украинских журналистов, оккупанты пытаются запугать их и заставить распространять кремлевскую пропаганду», — резюмировала Денисова.

16 апреля в Национальном союзе журналистов Украины сообщили о 20 журналистах, погибших с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Нападение на журналистов Людмила Денисова Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X