Оккупанты планируют отправить в захваченные районы Запорожской области учителей из Новосибирска — мэр Мелитополя 20 июня, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты планируют русификацию украинских школьников (Фото:Ivan Aleksic/Unsplash)

Россия планирует направить в захваченные районы Запорожской области учителей из Новосибирска.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Вчера было сообщено, что из Новосибирска набирают учителей, которым предлагается переехать в оккупированные территории Запорожской области, чтобы обучать наших детей», — сказал он.

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Федоров назвал эту ситуацию угрожающей.

«Крайне важно то, чтобы уже 1 сентября дети шли в украинские школы, поэтому мы все надеемся на наши героические Вооруженные силы», — добавил он.

Федоров также рассказал, что в Мелитополе 90% педагогов отказались сотрудничать с оккупантами после захвата города.

Ранее о планах отправить учителей из России в захваченные украинские города сообщали СМИ.

Как сообщала украинская разведка, в Херсоне военные РФ требуют от школ переводить обучение на российские образовательные программы.

В оккупированном Мариуполе оккупанты принуждают к сотрудничеству учителей и также планируют полностью русифицировать учебу. Российские захватчики продлили учебный год на все лето до 1 сентября с целью как можно скорее провести деукраинизацию украинских детей. Детям запрещают в школах говорить на украинском языке даже на переменах.

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