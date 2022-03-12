Продолжают бросать технику. Оккупанты оставили в Украине рабочий танк и Урал с боеприпасами для Града 12 марта, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Сумской области (Фото:Ирина Рыбакова/Press service of Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты продолжают оставлять свою технику на территории Украины.

На этот раз в Украине остались рабочий танк и автомобиль Урал, наполненный боеприпасами для Града. Видео на своем телеграмм-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

«Оккупанты бросают свою технику. Украинцы вооружаются бесплатно. На этот раз даром достался рабочий танк и Урал, наполненный боеприпасами к Граду. Настоящие казаки!» — пишет Геращенко.

Российская оккупационная армия не в первый раз оставляет технику на ходу на украинских землях. Некоторые танки и автомобили забирают ВСУ, а что-то просто оставляют во время отступления.

24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины и нанесла воздушные обстрелы ряду городов и поселков государства. 12 марта — 17 день войны в Украине. В ночь на субботу в ООН развенчали пропагандистский миф РФ о якобы существующей в Украине программе разработки биологического оружия.

Сегодня в Украине должны заработать новые гуманитарные коридоры: в частности, в Сумской области откроются шесть путей эвакуации, в общей сложности должны заработать 14 коридоров.

Вчера из 12 гуманитарных маршрутов в трех областях Украины, о которых объявила Ирина Верещук, до конца дня удалось полноценно запустить только половину. Вывозить людей по остальным коридорам помешали обстрелы русских войск.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.