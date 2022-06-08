В захваченном Энергодаре оккупанты похитили за неделю 20 человек, 11 из них — сотрудники Запорожской АЭС — Энергоатом
Войска РФ захватили ЗАЭС в начале марта (Фото:Энергоатом/Telegram)
Российские оккупанты продолжают похищать людей в захваченном Энергодаре Запорожской области.
Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 жителей города.
11 из них являются работниками Запорожской АЭС.
На данный момент место их пребывания неизвестно.
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.
Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.
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