В захваченном Энергодаре оккупанты похитили за неделю 20 человек, 11 из них — сотрудники Запорожской АЭС — Энергоатом 8 июня, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ захватили ЗАЭС в начале марта (Фото:Энергоатом/Telegram)

Российские оккупанты продолжают похищать людей в захваченном Энергодаре Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 жителей города.

11 из них являются работниками Запорожской АЭС.

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На данный момент место их пребывания неизвестно.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

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