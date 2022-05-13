В Буче оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки

13 мая, 05:52
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Граната в фортепиано (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Граната в фортепиано (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время оккупации российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки в Буче Киевской области.

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Геращенко сообщил, что гранату удалось вовремя обнаружить — ее обезвредили саперы.

«Жительница Бучи Татьяна Монько, наконец-то вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала. Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату», — заявил Геращенко.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

https://www.youtube.com/watch?v=TQGnKe82xwc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Буча Антон Геращенко Киевская область Война в Украине Гранаты Война России против Украины

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