В Буче оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки 13 мая, 05:52 Цей матеріал також доступний українською Граната в фортепиано (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время оккупации российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки в Буче Киевской области.

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Геращенко сообщил, что гранату удалось вовремя обнаружить — ее обезвредили саперы.

«Жительница Бучи Татьяна Монько, наконец-то вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала. Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату», — заявил Геращенко.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

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