Российские оккупанты перебили газопровод возле Светлодарска

10 марта, 22:43
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Последствия обстрела российскими войсками газопровода возле Светлодарска (Фото:скриншот видео / Павло Кириленко / Facebook)

Последствия обстрела российскими войсками газопровода возле Светлодарска (Фото:скриншот видео / Павло Кириленко / Facebook)

Российские оккупанты перебили газопровод высокого давления возле Светлодарска Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook и опубликовал соответствующее видео.

По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения россияне повредили и уничтожили более 400 объектов инфраструктуры области, не считая разрушения в Мариуполе и Волновахе, оценить которые сейчас невозможно.

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https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/1121304122002132
https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/503082471374312

За 10 марта оккупанты убили еще двух жителей области, четверо были ранены. Установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно. 9 марта советник мэра Мариуполя Петр Адрющенко сообщил, что с начала полномасштабной войны в городе погибли 1300 мирных жителей.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Светлодарск Павел Кириленко Война России против Украины

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