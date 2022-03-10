Российские оккупанты перебили газопровод возле Светлодарска 10 марта, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела российскими войсками газопровода возле Светлодарска (Фото:скриншот видео / Павло Кириленко / Facebook)

Российские оккупанты перебили газопровод высокого давления возле Светлодарска Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook и опубликовал соответствующее видео.

По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения россияне повредили и уничтожили более 400 объектов инфраструктуры области, не считая разрушения в Мариуполе и Волновахе, оценить которые сейчас невозможно.



За 10 марта оккупанты убили еще двух жителей области, четверо были ранены. Установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно. 9 марта советник мэра Мариуполя Петр Адрющенко сообщил, что с начала полномасштабной войны в городе погибли 1300 мирных жителей.

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