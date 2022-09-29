Российские оккупанты объявили о первой волне мобилизации в захваченном Мариуполе — советник мэра 29 сентября, 16:34 Разрушенные войсками РФ жилые дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В захваченном РФ Мариуполе оккупанты объявили о первой волне мобилизации.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, это решение ускорило проведение псевдореферендума о присоединении к РФ.

«Особый цинизм ситуации состоит в мобилизации временно перемещенных лиц. Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки», — написал Андрющенко в своем Telegram.

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Он добавил, что это месть боевиков Донбасса за то, что в 2014 году Мариуполь выбрал жизнь в свободной Украине.

Ранее сообщалось, что мариупольцам поступают сообщения с просьбой «явиться в военкомат». Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь «будет входить в состав» РФ согласно «результатам» псевдореферендума.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

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Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.