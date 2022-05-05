Россия снова обстреляла Святогорскую лавру, семь человек ранены — Офис генпрокурора 5 мая, 11:56 Цей матеріал також доступний українською В зданиях лавры снова повыбивало окна (Фото:Офис генпрокурора)

Российские оккупанты снова обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.

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Как сообщил Офис генпрокурора, в результате обстрела ранения получили семь гражданских.

Начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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По данным ведомства, в результате авиаудара повреждено здание общежития, где живут украинские беженцы.

В пресс-службе УПЦ уточнили, что одна ракета взорвалась у берега реки рядом с храмом, второй взрыв произошел в воздухе примерно в ста метрах над лаврой.

В храмах и корпусах повторно выбиты окна и двери.

На данный момент в лавре проживает 300 беженцев, из них 50 детей.

Впервые оккупанты обстреляли Святогорскую лавру 12 марта, взрывной волной повыбивало окна в зданиях.

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