Россия снова обстреляла Святогорскую лавру, семь человек ранены — Офис генпрокурора
В зданиях лавры снова повыбивало окна (Фото:Офис генпрокурора)
Российские оккупанты снова обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.
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Как сообщил Офис генпрокурора, в результате обстрела ранения получили семь гражданских.
Начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
По данным ведомства, в результате авиаудара повреждено здание общежития, где живут украинские беженцы.
В пресс-службе УПЦ уточнили, что одна ракета взорвалась у берега реки рядом с храмом, второй взрыв произошел в воздухе примерно в ста метрах над лаврой.
В храмах и корпусах повторно выбиты окна и двери.
На данный момент в лавре проживает 300 беженцев, из них 50 детей.
Впервые оккупанты обстреляли Святогорскую лавру 12 марта, взрывной волной повыбивало окна в зданиях.
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