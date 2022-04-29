Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ — Госпогранслужба

29 апреля, 14:02
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Оккупанты выпустили более 30 минометных мин (Фото:Госпогранслужба)

Оккупанты выпустили более 30 минометных мин (Фото:Госпогранслужба)

29 апреля российские оккупанты обстреляли Сумскую область.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Украинские пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище.

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В одном случае враг атаковал дорогу между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела мины оккупантов рвались на окраине одного из сел.

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Украинские военные во время обстрела не пострадали.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/328059419432935

27 апреля оккупанты обстреляли территорию Эсманской громады в Сумской области. Они выпустили более 50 снарядов за полчаса.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Госпогранслужба Украины Сумская область Война России против Украины

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