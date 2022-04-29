Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ — Госпогранслужба 29 апреля, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты выпустили более 30 минометных мин (Фото:Госпогранслужба)

29 апреля российские оккупанты обстреляли Сумскую область.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Украинские пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище.

Видео дня

В одном случае враг атаковал дорогу между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела мины оккупантов рвались на окраине одного из сел.

Украинские военные во время обстрела не пострадали.

27 апреля оккупанты обстреляли территорию Эсманской громады в Сумской области. Они выпустили более 50 снарядов за полчаса.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.