Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из Градов и вертолетов — глава ОВА 4 мая, 10:50 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В ночь на среду, 4 мая, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области.

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Как сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, противник открыл огонь по Эсманской общине.

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«Два выстрела из вертолета, два — с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры», — написал он в своем Telegram.

Около 6:00 утра произошел артобстрел из Градов вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы.

О жертвах пока не сообщается.

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