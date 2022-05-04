Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из Градов и вертолетов — глава ОВА
Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
В ночь на среду, 4 мая, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области.
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Как сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, противник открыл огонь по Эсманской общине.
«Два выстрела из вертолета, два — с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры», — написал он в своем Telegram.
Около 6:00 утра произошел артобстрел из Градов вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы.
О жертвах пока не сообщается.
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