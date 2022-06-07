Оккупанты трижды за час обстреляли Сумскую и Черниговскую области

7 июня, 00:31
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Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Госпогранслужба)

Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Госпогранслужба)

Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщила, что в понедельник, 6 июня, российские военные трижды за час обстреляли Сумскую и Черниговскую области.

«Со стороны российской деревни Черноземный городок враг обстрелял участок у границы в Городнянском районе Черниговщины минами калибра 120 мм. 6 мин враг выпустил по приграничной части Ахтырского района, также на этом участке российский дрон сбрасывал взрывные устройства. Еще 17 мин были выпущены по приграничной территории Сумского района», — сообщили в Госпогранслужбе.

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2 июня сообщалось, что Госпогранслужба фиксирует российскую технику у границ Черниговской и Сумской областей, но достаточной группировки для повторного вторжения на данный момент нет.

https://www.youtube.com/watch?v=kBybbi1Ns9w
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Обстрел Черниговская область Сумская область Минометный обстрел Война в Украине Война России против Украины

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