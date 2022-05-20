Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке: в укрытии находились люди с детьми, три человека погибли 20 мая, 13:57 Цей матеріал також доступний українською В городах Луганской области практически не осталось уцелевших зданий (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке Луганской области, где в укрытии находились люди, три человека погибли.

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Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, оккупанты нанесли удар из артиллерии.

В укрытии в этот момент находилось более 200 человек с детьми.

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«Трое взрослых погибли на месте. Полиция Луганской области пытается перевезти людей в другое укрытие», — добавил он.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области, наступая на Лисичанск и Северодонецк. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.



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