Обстрел Николаева: в результате атаки оккупантов погиб один человек, двое ранены

21 апреля, 11:23
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Россия систематически обстреливает Николаев (Фото:ГСЧС)

Россия систематически обстреливает Николаев (Фото:ГСЧС)

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В результате ночного обстрела Николаева погиб один человек.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«У нас произошли обстрелы. Последствия мы ликвидируем. Один человек из трех, которые были ранены, погиб на операционном столе, не спасли», — отметил он.

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О разрушениях глава ОВА не рассказал.

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В ночь на 21 марта мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе опять слышны взрывы. Позже стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по Николаевскому филиалу Суспільного, в результате обстрела никто не пострадал.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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