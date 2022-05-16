Оккупанты уничтожили мост в Сумской области, испугавшись контрнаступления — Живицкий
Снаряд российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли ракетами мост через речку Клевень в Шосткинском районе, разрушив его.
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В эфире украинского телемарафона он отметил, что оккупанты боятся, что украинская армия начнет контрнаступление на территории РФ.
«Мост разрушен полностью. Как мы понимаем, этот мост ведет как раз в сторону России. Очевидно, они боятся того, что возможно наступление с территории Украины уже в Россию», — заявил Живицкий.
Глава ОВА подчеркнул, что российские войска на территории РФ укрепляют свои позиции, окапываются, минируют территорию со своей стороны и строят опорные пункты. Живицкий сообщил, что оккупанты не формируют наступальную группировку.
Он заявил также, что в последние дни возросла интенсивность обстрелов Сумской области. Оккупанты используют артиллерию и совершают авианалеты.
В ночь на пятницу, 13 мая, Россия нанесла два ракетных удара по Сумской области.
Как сообщили в оперативном командовании Север, пострадал приграничный населенный пункт Очкино.
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