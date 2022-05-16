Оккупанты уничтожили мост в Сумской области, испугавшись контрнаступления — Живицкий

16 мая, 04:46
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Снаряд российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Снаряд российских оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли ракетами мост через речку Клевень в Шосткинском районе, разрушив его.

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В эфире украинского телемарафона он отметил, что оккупанты боятся, что украинская армия начнет контрнаступление на территории РФ.

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«Мост разрушен полностью. Как мы понимаем, этот мост ведет как раз в сторону России. Очевидно, они боятся того, что возможно наступление с территории Украины уже в Россию», — заявил Живицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что российские войска на территории РФ укрепляют свои позиции, окапываются, минируют территорию со своей стороны и строят опорные пункты. Живицкий сообщил, что оккупанты не формируют наступальную группировку.

Он заявил также, что в последние дни возросла интенсивность обстрелов Сумской области. Оккупанты используют артиллерию и совершают авианалеты.

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В ночь на пятницу, 13 мая, Россия нанесла два ракетных удара по Сумской области.

Как сообщили в оперативном командовании Север, пострадал приграничный населенный пункт Очкино.

https://www.youtube.com/watch?v=gMeHgcsQXjs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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