В Купянске из-за российского обстрела возник пожар, есть пострадавшие
В результате обстрела возник пожар на площади 800 квадратных метров (Фото:Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА via Telegram)
В городе Купянск Харьковской области в результате российского обстрела пострадали два человека, также возник пожар площадью 800 квадратных метров.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
По его словам, пожар возник из-за возгорания травы, строительного мусора и вторичного сырья.
44-летний пострадавший мужчина был госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте.