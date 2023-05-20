В Купянске из-за российского обстрела возник пожар, есть пострадавшие

20 мая, 19:52
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В результате обстрела возник пожар на площади 800 квадратных метров (Фото:Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА via Telegram)

В результате обстрела возник пожар на площади 800 квадратных метров (Фото:Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА via Telegram)

В городе Купянск Харьковской области в результате российского обстрела пострадали два человека, также возник пожар площадью 800 квадратных метров.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, пожар возник из-за возгорания травы, строительного мусора и вторичного сырья.

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44-летний пострадавший мужчина был госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Обстрел Харьковская область Купянск

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