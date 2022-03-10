Оккупанты обстреляли из танков мирных жителей возле Чернигова, есть погибшие и раненые 10 марта, 01:11 Цей матеріал також доступний українською Российский танк, захваченный ВСУ под Черниговом (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

9 марта у Чернигова российские оккупанты обстреляли мирных жителей, которые пешком выходили из города.

"Сегодня орки обстреляли мирных жителей (в основном женщины с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков. Погиб парень, который с матерью направлялся в Корюковку. Это все, что нужно знать и о коридорах, и о точном оружии», — написал в Facebook городской голова Корюковки Ратан Ахмедов.

Мэр Мены Геннадий Примаков сообщил, что среди погибших есть девушка из этого населенного пункта.

«Россияне из танков расстреляли колонну гражданских жителей. Есть погибшие из Корюковки и Сновска, четверо наших людей с ранениями, не угрожающими жизни, сейчас в больнице», - добавил он.

Мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко сообщила Суспільному, что погиб 19-летний парень из этой общины.

Раненых доставили в Куликовскую больницу.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта - 15-й день вторжения.



Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

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