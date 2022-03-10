Оккупанты обстреляли из танков мирных жителей возле Чернигова, есть погибшие и раненые

10 марта, 01:11
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Российский танк, захваченный ВСУ под Черниговом (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российский танк, захваченный ВСУ под Черниговом (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

9 марта у Чернигова российские оккупанты обстреляли мирных жителей, которые пешком выходили из города.

"Сегодня орки обстреляли мирных жителей (в основном женщины с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков. Погиб парень, который с матерью направлялся в Корюковку. Это все, что нужно знать и о коридорах, и о точном оружии», — написал в Facebook городской голова Корюковки Ратан Ахмедов.

https://www.facebook.com/ratan.ahmedov/posts/2847027942256377

Мэр Мены Геннадий Примаков сообщил, что среди погибших есть девушка из этого населенного пункта.

«Россияне из танков расстреляли колонну гражданских жителей. Есть погибшие из Корюковки и Сновска, четверо наших людей с ранениями, не угрожающими жизни, сейчас в больнице», - добавил он.

Мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко сообщила Суспільному, что погиб 19-летний парень из этой общины.

Раненых доставили в Куликовскую больницу.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3206462519679426&id=100009471297975

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта - 15-й день вторжения.

Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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