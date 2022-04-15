Войска РФ обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области из минометов 15 апреля, 11:17 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты атаковали украинских пограничников 13 раз (Фото:ГПСУ)

В Черниговской области российские оккупанты обстреляли из минометов позиции украинских пограничников.

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Как сообщили в Госпогранслужбе, обстрел произошел утром 15 апреля в районе населенного пункта Сеньковка.

«13 выстрелов произведено с вражеской территории. Над местностью постоянно кружит вражеский беспилотник», — отметили в ведомстве.

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В результате обстрела пострадавших среди пограничников и местного населения нет.

С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

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С апреля в Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за украинской границей, участки которой ранее были захвачены российскими оккупантами.





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