Войска РФ обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области из минометов
Оккупанты атаковали украинских пограничников 13 раз (Фото:ГПСУ)
В Черниговской области российские оккупанты обстреляли из минометов позиции украинских пограничников.
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Как сообщили в Госпогранслужбе, обстрел произошел утром 15 апреля в районе населенного пункта Сеньковка.
«13 выстрелов произведено с вражеской территории. Над местностью постоянно кружит вражеский беспилотник», — отметили в ведомстве.
В результате обстрела пострадавших среди пограничников и местного населения нет.
С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.
С апреля в Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за украинской границей, участки которой ранее были захвачены российскими оккупантами.
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