Войска РФ обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области из минометов

15 апреля, 11:17
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Оккупанты атаковали украинских пограничников 13 раз (Фото:ГПСУ)

Оккупанты атаковали украинских пограничников 13 раз (Фото:ГПСУ)

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В Черниговской области российские оккупанты обстреляли из минометов позиции украинских пограничников.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Как сообщили в Госпогранслужбе, обстрел произошел утром 15 апреля в районе населенного пункта Сеньковка.

«13 выстрелов произведено с вражеской территории. Над местностью постоянно кружит вражеский беспилотник», — отметили в ведомстве.

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В результате обстрела пострадавших среди пограничников и местного населения нет.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/318563710382506

С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

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С апреля в Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за украинской границей, участки которой ранее были захвачены российскими оккупантами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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