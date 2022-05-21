Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Черниговской области 21 мая, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреливает приграничные территории Украины (иллюстративное фото) (Фото:ГПСУ)

Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Как сообщили в Оперативном командовании Север, около 12:20 наблюдатели зафиксировали 9 «приходов» из, вероятно, миномета 120 мм калибра в направлении Гремяча.

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Приблизительно в то же время зафиксировано 6 «приходов» из, вероятно, из миномета калибра 120-мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

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Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Россия усилила обстрелы приграничных территорий в Сумской и Черниговской областях со своей территории.

16 мая российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Тогда в бою погиб украинских пограничник.

Враг пытался прорвать госграницу Сумской области и 17 мая. но безуспешно.





В этот же день российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области, где расположен учебный центр Вооруженных сил Украины. В результате атаки погибли 11 человек, еще 14 получили ранения.

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