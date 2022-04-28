Россия обстреляла Черниговскую область в районе пункта попуска Сеньковка из гранатометов — пограничники
Украинские пограничники в результате обстрела не пострадали (Фото:ГПСУ)
Россия обстреляла территорию возле пункта пропуска Сеньковка в Черниговкой области.
Война России против Украины — главные события 28 апреля
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
По данным пограничников, противник произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.
Военнослужащие ГПСУ в результате обстрела не пострадали.
Россия напала на Украину 24 февраля. 28 апреля — 64-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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