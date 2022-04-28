Россия обстреляла Черниговскую область в районе пункта попуска Сеньковка из гранатометов — пограничники 28 апреля, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники в результате обстрела не пострадали (Фото:ГПСУ)

Россия обстреляла территорию возле пункта пропуска Сеньковка в Черниговкой области.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По данным пограничников, противник произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

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Военнослужащие ГПСУ в результате обстрела не пострадали.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 апреля — 64-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



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