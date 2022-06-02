Россия обстреляла приграничные районы Черниговской области 2 июня, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Россия атакует Черниговскую область (Фото:ГПСУ)

Российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области.

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Как сообщили в Госпогранслужбе, удары нанесли возле одного из населенных пунктов Новгород-Северского района.

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Первый обстрел, во время которого зафиксировано 12 взрывов от 120 мм миномета, начался около 12 часов.

Во второй раз враг открыл минометный огонь менее чем через полтора часа и выпустил около 10 мин.

Пострадавших в результате этих обстрелов пока нет. Данные уточняются.

Оккупанты систематически обстреливает приграничные территории Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся с территории РФ.

Пограничники заявили, что фиксируют российскую технику у границ Черниговской и Сумской областей, но достаточной группировки для повторного вторжения на данный момент нет.

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