Россия обстреляла приграничные районы Черниговской области
Россия атакует Черниговскую область (Фото:ГПСУ)
Российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области.
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Как сообщили в Госпогранслужбе, удары нанесли возле одного из населенных пунктов Новгород-Северского района.
Первый обстрел, во время которого зафиксировано 12 взрывов от 120 мм миномета, начался около 12 часов.
Во второй раз враг открыл минометный огонь менее чем через полтора часа и выпустил около 10 мин.
Пострадавших в результате этих обстрелов пока нет. Данные уточняются.
Оккупанты систематически обстреливает приграничные территории Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся с территории РФ.
Пограничники заявили, что фиксируют российскую технику у границ Черниговской и Сумской областей, но достаточной группировки для повторного вторжения на данный момент нет.
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