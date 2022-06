Российские оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту 13 июня, 01:58 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских атак по Бахмуту (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В воскресенье, 12 июня, российские военные совершили авиаудар по городу Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщила корреспондентка телеканала Дом Анастасия Волкова.



По ее словам, взрывная волна после авиаудара выбила стекла во многих домах. Мирные жители заблокированы в домах из-за того, что заклинило железные двери.

Видео дня

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины пытается разрезать двери, чтобы помочь людям эвакуироваться и получить медицинскую помощь.



Российские оккупанты продолжают обстреливать город, в нескольких местах вспыхнули пожары.

Читайте также: На востоке украинские защитники уничтожили 18 оккупантов и склад боеприпасов

12 июня в свежем анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) подчеркнули, что российское военное командование расширяет свои планы по ведению более продолжительной войны против Украины, хотя численность и резервы их сил остаются слабыми.

В последние дни оккупанты продолжали штурмы населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск и Северск Донецкой области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.