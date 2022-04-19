Ситуация в Луганской области: оккупанты продолжают обстреливать многоэтажки, в Кременной два дома снесены до фундамента — глава ОВА

19 апреля, 08:38
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В некоторых домах продолжают находиться люди (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В некоторых домах продолжают находиться люди (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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Российские оккупанты продолжают обстреливать инфраструктуру населенных пунктов Луганской области.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов разрушены 12 домов.

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Наибольшее количество разрушений зафиксировано в Кременной.

«Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем — пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни, спорный вопрос. Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди», — отметил глава ОВА.

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Гайдай добавил, что в Рубежном 18 апреля разрушили два дома, в Лисичанске — три.

Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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Перед этим в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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