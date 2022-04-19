Ситуация в Луганской области: оккупанты продолжают обстреливать многоэтажки, в Кременной два дома снесены до фундамента — глава ОВА
В некоторых домах продолжают находиться люди (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Российские оккупанты продолжают обстреливать инфраструктуру населенных пунктов Луганской области.
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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов разрушены 12 домов.
Наибольшее количество разрушений зафиксировано в Кременной.
«Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем — пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни, спорный вопрос. Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди», — отметил глава ОВА.
Гайдай добавил, что в Рубежном 18 апреля разрушили два дома, в Лисичанске — три.
Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
Перед этим в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.
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