Российские оккупанты обстреливали завод Азот в Северодонецке, была угроза возгорания цистерн — глава Луганской ОВА 6 мая, 08:45 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уничтожают жилые дома в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты обстреливали территория завода Азот в Северодонецке Луганской области.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в регионе и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство завода.

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«Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 м кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Спасателям удалось своевременно его предупредить», — отметил он.

Гайдай также рассказал, что за минувшие сутки оккупанты 16 раз открывали огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших. Еще семь домов разрушены в Рубежном, два — в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горском и Попасной.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.





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