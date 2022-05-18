Оккупанты не выпускают гражданских из Херсонской области, на выезде образовалась многокилометровая пробка — Денисова 18 мая, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Машины стоят по несколько суток (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты не выпускают гражданских из Херсонской области, на выезде образовалась многокилометровая пробка.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, из оккупации пытаются выехать тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми.

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«Авто стоят по несколько суток, а истощенные люди страдают от нехватки пищи, воды и отдыха. Кроме этого существует постоянная опасность обстрелов оккупантами. На днях рашисты открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся выехать из города. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов, поскольку недалеко проходит линия фронта и постоянно ведутся бои», — рассказала она.

Денисова подчеркнула, что действия военных РФ являются грубым нарушением статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, поскольку оккупационное государство не должно задерживать лиц на территории, что особенно опасно в связи с ведением военных действий.

Россия захватила Херсонскую область в первые дни войны против Украины. Жители Херсона и других городов региона выходили на митинги, призывая оккупантов покинуть территорию Украины. Войска РФ разгоняли акции мирных жителей, применяя слезоточивый газ и обстреливая гражданских.

Российские власти решили отказаться от создания на временно оккупированных территориях Херсонской области так называемой «ХНР» .

Вместо этого РФ хочет просто «аннексировать» регион под предлогом соответствующего обращения местных коллаборантов к главе кремлевского режима Владимиру Путину.



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