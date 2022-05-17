Атаки РФ на Луганскую область: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и нанесли авиаудары в районе Попасной, погибли десять человек 17 мая, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает города Луганской области, которые остались под контролем Украины (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли два корпуса больницы в Северодонецке Луганской области и нанесли авиаудары в районе Попасной.

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Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, по Луганской области погибли десять человек, трое получили ранения. Среди пострадавших жители Горского, Золотого и Боровского.

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В Северодонецке также зафиксировано попадание в здание научно-производственного объединения Импульс, известного своими разработками по всему миру. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома — в Рубежном, два — в Лисичанске.

По меньшей мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре — в Камышевахе, по два — в Новозвановке и Троицком, три — в Тошковке Горской громады.

Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горском и шести — в Золотом.

Россия уничтожает населенные пункты Луганской области. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

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